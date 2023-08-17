Sahipsiz Köpek, Kedi Yavrularını Emziriyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sahipsiz bir köpeğin, 2 kedi yavrusunu emzirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Köpek ve kedi yavruları, sokakta besleniyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sahipsiz bir köpeğin, 2 kedi yavrusunu emzirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yazıpınar Mahallesi TOKİ Konutları'nda Murat Erez, işten eve döndüğünde sokakta sürekli beslediği 4 aylık 2 kedi yavrusunun, "Garip" ismini koyduğu 2 yaşındaki sahipsiz bir köpekten süt emdiğini fark etti.

O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Enez, AA muhabirine, sahipsiz hayvanları seven ve besleyen biri olduğunu belirtti.

Kedi yavrularını ve köpeği evinin önündeki sokakta beslediğini vurgulayan Enez, "Dün akşam yine işten eve döndüğümde bunları besledim. Sonra dışarıda otururken kedilerin köpeği emdiğini gördüm, bunu da sosyal medyada paylaştım. Çok yoğun bir ilgi gördü. Paylaşıma yapılan yorumlardan kedi, köpek düşmanlığının aslında olmadığını fark ettim." ifadelerini kullandı.