Safranbolu'da trafik kazası: 6 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.K, Y.G.K, M.K. ve H.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.