AKOM saat verdi! İstanbul'a kar geliyor

Marmara Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ) tarafından İstanbul için kar uyarısı yapıldı.

POYRAZ ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Yapılan açıklamada, özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen poyrazın öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

SAAT 15.00-23.00 ARASINDA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların gün boyu aralıklarla devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, saat 15.00'ten sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının görülebileceği açıklandı. AKOM'un verilerine göre, bugün (27 Aralık) 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarı yapıldı.