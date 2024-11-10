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Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te milyonlar saygı duruşunda bulunurken Eskişehir'de bir imamın mahalledeki cenaze için selayı bu saate denk getirmesi çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Tepkilerin ardından imam "O saate denk gelmiş olabilir. Kasıtlı bir şey yok" diye konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumması, vefatının 86. yıl dönümünde yurt genelinde milyonlarca vatandaş tarafından saygıyla anıldı.

ÇEVREDEKİ İNSANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'de hayatın durduğu saatlerde ise Eskişehir'de vatandaşların tepkisini çeken bir olay yaşandı. Eskişehir Alem Cami imamı, mahalledeki bir cenaze için okunması gereken selayı, vatandaşların saygı duruşunda bulunduğu saat 9'u 5 geçeye denk getirmesi, çevredeki insanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

"SELAYI DENK GETİRDİĞİN VAKİT NORMAL Mİ?"

Yaşananların ardından çok sayıda vatandaş imamın yanına giderek "Böyle bir şey olabilir mi? Günde 24 saat var. Selayı denk getirdiğin vakit normal mi?" şeklinde tepki gösterdi. Sözcü'deki habere göre imam, kendisine gösterilen tepkilere "O saate denk gelmiş olabilir. Kasıtlı bir şey yok. Sela bu sonuçta, 10 Kasım olması selaya engel bir şey mi? Bunu problem etmeye gerek yok" yanıtını verdi.

Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

kesinlikle kasıtlı, herkes herşeyin farkında. imam neyin peşindesin

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Haber YorumlarıHamit İzol:

Aslan aslan bu hoca duruşun yeter hocam

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Haber YorumlarıMGk:

Sela okumuşsa ne olacak Atatürk müslüman değil mi..???

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

dün celal şengörün bahsini ettiği şempanzeler bugün anıtkabirde aynı saygısızlığı göstermişler belliki oraya saygı değil saygısızlık göstermek için gelmişler yinede canları sağolsun onları çok seviyorum elimden gelse en kaliteli muzları ikram etmek isterdim ama o kadar çok şempanzeye muz alacak param yok çünki o sevinç ve coşku içinde tezahurat ettikleri saygıdeğer zatı muhteremlerin bize vermiş olduğu onikibuçuk lira emekli maaşı buna yetmez

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Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Ben de imam hatip mezunuyum.. maalesef içten içe kasıt vardır. Ama bahane de hazırdır. Yazık

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Haber YorumlarıTuranokten Okten:

İstediği saatte okuyamazmı veya 09:05 de durmak zorunda da değildir. Hani nerede özgürlük. Bıktık bu dayatmalardan

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Haber YorumlarıLouis Tay:

Bunları anlamıyorum..bari eyleminizin arkasında durun yoksa tüm ülke önünde rezil olmak hoşunuzamı gidiyor..!

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

bide imam olacak. yalanci sahtekar

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Kayyum atandı diye Ortalığı karıştırmaya çalışan namussuzlar İslam düşmanlığı üzerinden provokasyon yapmaya da çalışmaya başladılar

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Haber YorumlarıÇetin Demirkaya:

kasıtlı kesinlikle bu d....

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