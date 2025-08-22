Rusya'nın Lezzetleri Festivali Moskova'da Başladı

RUSYA'NIN başkenti Moskova'da devam eden Rusya'nın Lezzetleri Festivali 24 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Türkiye'den gelen konuklar ve yerel halk sergi kompleksi olan VDNH mekanında ülkenin farklı bölgelerini keşfetme fırsatı bulacak.

Festival konukları, Kola Yarımadası'ndan Kafkasya'ya, Baltık'tan Uzak Doğuya kadar Rusya'yı keşfedecekler ve her bir bölge kendi mutfak hikayesini anlatacak. 'Rusya'nın Lezzetleri'nde, ziyaretçiler; Taymır beyaz balığı, Lukhovitsy yayın balığı, Başkurt bavursak (geleneksel kızartılmış hamur tatlısı), Surgut çiğ çikolatası ve Ryazan kalinnik (geleneksel bir çeşit pasta), deneyimleyebilecek. Festivalde 5 binden fazla ürünün yer aldığı aktarıldı. Festivalde hem Buryat buuz (geleneksel Buryat mantısı) hem de Uzak Doğu yengeç çorbası sunulacağı bildirildi.

'RUSYA'NIN LEZZETLERİ' YALNIZCA GASTRONOMİK DEĞİL KÜLTÜREL TATLAR DA SUNACAK

Festivalde yetişkinler ve çocuklar için ustalık sınıfları, yemek pişirme performansları, ülkenin farklı bölgelerinden gelen folk grupları, vokalistler ve dans gruplarının gösterileri yer alacak.

Festivalde, çocuklara ve yetişkinlere yönelik, 'Meslekler Şehri' interaktif alanı da bulunuyor. Sürükleyici, interaktif ve dijital araçlar sayesinde, katılımcılar tarım-sanayi kompleksinin dünyasını ve ürünlerin çiftlikten sofraya kadar nasıl üretildiğini keşfedebilecek.

Rusya'nın Lezzetleri Festivali, ziyaretçilere ülkenin gastronomik özelliklerinin yanı sıra, Rusya'yı daha iyi tanımalarını ve misafirperverliklerini göstermeyi hedefliyor.