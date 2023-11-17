Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber yüksek kesimler beyaza büründü. Çamlıhemşin ilçesindeki Çat Yaylası ve Ayder Yaylası kar yağışının etkisiyle kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

RİZE - Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber yüksek kesimler beyaza büründü.

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber yüksek kesimlere kar yağdı. Çamlıhemşin ilçesindeki bin 350 rakımda bulunan Çat Yaylası ve dünyaca ünlü turizm merkezi olan Ayder Yaylası kar yağışının etkili olmasıyla beyaza büründü. Kar yağışı sonrası yeşilliklerin beyaz örtülü ile kaplanması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.