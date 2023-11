Rize'de kaybolan kadın için umutlar tükeniyor

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp kaybolan Zeynep Bekar'ın (52) ailesi, 4'üncü gününe girilen aramalardan gelecek haberi bekliyor. Son görüntüleri ortaya çıkan ve çizmesinin tekine ulaşılan Bekar'ın eşi Davut Bekar, "Umudumuz tükeniyor" dedi.

Ardeşen ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zeynep Bekar, 27 Kasım'da öğle saatlerinde odun toplamak için gittiği sahil kenarında kayboldu. Akşam evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, Bekar'ın sahile inmiş olabileceği ihtimaliyle, bölgede çalışma başlattı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalarda kayıp kadına ait çizmenin teki bulundu.

SAHİLE YÜRÜYÜŞÜ KAMERADA

Zeynep Bekar'ın sahile inmeden önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Arama çalışmaları süren Bekar'ın sırtındaki çuvalla, sahil yolunun karşına geçtiği anlar, çevredeki binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; park halindeki araçlar arasından çıkan kadının, yürüyerek sahile geçmek için yolun karşısına yöneldiği anlar yer aldı.

Bekar'ı arama çalışmalarına 4'üncü günde de devam edildi. Havadan, karadan ve denizden süren aramalarda, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timleri ve AFAD'ın yanı sıra yaklaşık 100 personel görev alırken, Rize Emniyet Müdürlüğü'nün 'Kurbağa Adam' olarak bilinen su altı polisleri de dalış yapıp, çalışmalara destek verdi. AFAD dalgıçları, su altında insan bedenini tanımlamak için yapay zeka yöntemiyle çalışan sonar teknolojili cihazla suda arama yaptı. Bekar ailesi fertlerinin kıyıda bekleyişi sürerken, çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. Ekipler, sahil bandını tarayıp bir ize ulaşmaya çalışıyor.

'HABER BEKLİYORUZ'

Eşinden gelecek güzel bir haber bekleyen Davut Bekar, "Şu an açık söylemek gerekiyorsa umudumuz kalmadı. Bundan sonra hayatta kalması için çok büyük bir mucize olması lazım. Allah'tan umut kesilmez ama bekliyoruz. Umudumuz tükeniyor. Eşimin cansız bedenine ulaşsak en azından bir kabri olsa, mezarında Kur'an okusak yeter bize. Son zamanlarda bir heyecanı vardı. Bir şeyi hızlıca yapmak istiyordu. Azrail herhalde 'gel' diyordu sanki. İşleri bir an önce bitirmek istemişti. Bizim oduna da ihtiyacımız yoktu. Her şeyimiz vardı. Eskiden beri Ardeşen'de böyle bir odun toplama geleneği var. Allah devletimizden razı olsun. Herkes seferber oldu. Bizim için bu kadar masraf yapılıyor. Herkes elinden gelini yapıyor" diye konuştu.