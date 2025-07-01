Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tatil için rezervasyon yaptıran bir çift, otel yerine inşaat alanıyla karşılaşınca büyük bir şok yaşadı. Olay, sahte internet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılığın geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

KARŞILARINDA İNŞAAT BULDULAR

Rezervasyon yaptıkları adrese ulaşan çift, karşılarında henüz tamamlanmamış bir inşaat görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Durumu sorgulamak için çevredeki otellere danışan çift, acı gerçeği öğrendi. Karşı otelin çalışanlarından biri, söz konusu yerin otel olmadığını ve daha önce de benzer şekilde birçok kişinin dolandırıldığını belirtti.

"BUNLARIN DOLANDIRICI OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Çektikleri video ile yaşadıkları mağduriyeti anlatan çift, "Konuma geldik ve bir inşaat karşıladı bizi. Karşı otele sorunca bunların dolandırıcı olduğunu öğrendik. Birçok insan aynı şekilde mağdur olmuş" diyerek tepkilerini dile getirdiler.