Reyting savaşı kızışırken fenomen dizi zirveyi bırakmıyor
Hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerin en çok izlenen yapımlarını açıkladı. 3 sezondur liderliği elden bırakmayan Kızılcık Şerbeti, yine zirvenin sahibi oldu. Bu yıl ekran yolculuğuna yeni çıkan diziler de listeye adını yazdırarak rekabetin ne denli heyecan verici olduğunu gösterdi. Detaylar haberimizde
Hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerde reyting kavgasından zaferle çıkan yapımlar belli oldu
3 sezondur başarılı grafiğiyle adından sıkça söz ettiren Kızılcık Şerbeti zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Seküler bir ailenin kızı olan Doğa'nın muhafazakar bir ailenin oğlu olan Fatih'le yaşadığı ilişki ekseninde gelişen olaylar silsilesinde izleyici diziyi oldukça beğeniyor. Öyle ki dizinin başrollerinden Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman'ın çıkması bile grafiği bozmamış.
Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaşadığı olayları ele alan Gönül Dağı dizisindeAnadolu insanının o temiz dünyası da öyküleştirilerek ekranlara yansıtılıyor.
3 sezon devam eden dizi bazı oyuncularının vedasına rağmen televizyondaki başarısını korumaya devam ediyor.