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Resimdeki kediyi bulmak neredeyse imkansız! Bulanların dikkati takdire şayan

Yaşam Haberleri

Resimdeki kediyi bulmak neredeyse imkansız! Bulanların dikkati takdire şayan

Sosyal medyada paylaşılan bir resim "Kediyi bulun" diye paylaşıldı. Son derece zor bir yerde saklanan kediyi bulan vatandaşların çok dikkatli olduğunun altı çizildi.

Sosyal medyada paylaşılan birbirinden ilginç resimlere bir yenisi daha eklendi. Söz konusu resim "Kediyi bulun" diye paylaşıldı. Vatandaşlardan resimdeki kediyi bulmaları istendi.

BULANLARIN DİKKATİ TAKDİRE DEĞER

Resimdeki kediyi bazı vatandaşlar bulamadı. Bazı vatandaşlar ise kediyi hemen fark etti. Kediyi hızlı bir şekilde bulan vatandaşların çok dikkatli olduğunun altı çizildi.

İşte kedinin olduğu yer:

Resimdeki kediyi bulmak neredeyse imkansız! Bulanlar dikkati takdir ediliyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (1)

Deniz Cayirci:

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