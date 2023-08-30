Renkli Kıyafetleriyle Dikkat Çeken Modacı Kadir Aksaray Sokaklarında Gezdi

Aksaraylı gurbetçi Kadir Demir, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaz giyinerek Aksaray sokaklarında aracıyla gezerken ilgi odağı oldu. 64 yaşındaki Demir, renkli kıyafetlere olan ilgisiyle 'Modacı Kadir' olarak tanınıyor.

12 yaşından beri renkli kıyafetlere olan ilgisiyle "Modacı Kadir" diye bilinen Aksaraylı gurbetçi Kadir Demir, 30 Ağustos'ta Türk bayrağının rengi olan kırmızı beyaz giyinerek aracıyla Aksaray sokaklarında gezdi.

Babasının Hollanda'da çalışırken getirdiği renkli kıyafetleri giyen ve renkli kıyafetlere karşı o yaşlarda ilgisi başlayan 64 yaşındaki Kadir Demir, köydeki arkadaşları arasında "Modacı Kadir" olarak anılmaya başlandı. Bugün halen renkli kıyafetleriyle yaşamını sürdüren ve babası gibi Hollanda'da yaşayan Demir, yıllık izne geldiği memleketi Aksaray sokaklarında ilgi odağı oldu. Demir, bugün de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kırmızı beyaz giyinerek Aksaray sokaklarına çıktı. Üstü açık lüks arabasına binip 10. Yıl Marşı'nı açarak sokaklarda gezen Kadir Demir, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Milliyetçiliği ve kişisel bakımıyla da dikkat çeken Kadir Demir tüm kıyafetlerini Aksaray'daki bir terziye diktirirken, aracında tarağından parfümüne, kolonyasından kremine kadar bakım ürünlerini yanında taşıyor. Birbirinden renkli onlarca giysisi ve ayakkabısı olan Demir, 23 Eylül'de Hollanda'da defileye çıkacak.

Çocukken babasının Hollanda'da çalıştığını ve oradan renkli kıyafetler getirdiğini, daha sonra renkli kıyafetlere alıştığını ve babasından sürekli renkli kıyafetler istediğini belirten Demir, "Küçüklüğümden beri, 12 yaşından beri geliyor renkli giysi merakım. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kırmızı beyaz giyindim. Bugün tercihim kırmızı beyaz oldu. Renkli kıyafet merakım küçüklükten gelen bir şey. Babam Hollanda'da yaşıyordu, onun getirdiği kıyafetleri giyerdim. Daha sonra köyde arkadaşlarım adımı Modacı Kadir olarak değiştirdiler. O şekilde hala devam ediyorum. Devamlı renkli giyiyorum. Günde 3-4 kez değiştiriyorum. Renkli giymeyi seviyorum" dedi.

Sokakta gezerken birçok vatandaşın ilgisiyle karşılaştığını belirten Demir, "Yakınlarımın gözleri alıştı artık, onlar bir şey demiyor. Fakat sokakta dolaşırken bazıları gülüyor, bazıları 'klas' diyor, kimisi 'çok güzel giyinmişin' diyor, kimisi fotoğraf çekiniyor. Ben Hollanda Rotterdam'da yaşıyorum. 78'den beri orada yaşıyorum. Fakat izine gelip gidiyorum. Hollanda'da da ayın 23'ünde defileye çıkacağım" ifadelerini kullandı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Kadir Demir, renkli kıyafetleriyle 23 Eylül'deki defileye hazırlanıyor.

Terzisi Aksaray'da

Modacı Kadir'in kendi tasarladığı kıyafetleri diken Aksaraylı terzi Emrah Kum ise, "Modacı Kadir ağabeyin terzisiyim. Renkli kıyafetleri Kadir ağabeyde gördük. Çok renkli giyinen biri. Aksaray'da böyle renkli giyinen biri yok. Her renk mevcut, giyebiliyor, tarz bir adam. Sağ olsun Hollanda'dan gelip Aksaray'da kıyafetlerini diktiriyor. Milliyetçi olduğu için bize geliyor, biz yardımcı oluyoruz. 2-3 yıldır kendisine gömlekleri biz dikiyoruz" şeklinde konuştu. - AKSARAY