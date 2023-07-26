Rekor sıcaklık bekleniyor! Bugün mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün daha da artarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıkacak. Ege ve Marmara'da termometreler 40 dereceyi aşacak. Uzmanlar yaşlı, çocuk ve kronik hastalığı olanların dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor.

Bugün birçok ilde yılın en sıcak gününün yaşanacağı tahmin ediliyor. Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe yaşanacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün yaklaşık 10 derece daha artacak. Uzmanlar bugün özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça kimsenin açık alana çıkmamasını tavsiye ediyor.

SICAKLIK ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Günseli Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgasının etkisi altında olan kentte hava sıcaklığının bugün mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyrettiğini kaydetti. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin İstanbul'da ilçe ilçe tahminler yaptığını dile getiren Özgül, ilçe bazında İstanbul'da beklenen en yüksek hava sıcaklığının bugün 33 ila 34 derece olduğunu, yarın ise 36 ila 39 civarına çıkabileceğini bildirdi. Özgül, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın, yani çarşamba günü daha da etkisini artıracağını ve mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz." dedi.

PERŞEMBEDEN İTİBAREN MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK

Perşembe gününden itibaren kuzeyden esecek rüzgarlarla birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceğini belirten Özgül, "Çarşamba günü mevsim normalleri üzerinde hissedeceğimiz hava sıcaklıklarının perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlere dönmesiyle beraber azalacağını ve mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiyesinde bulunan Özgül, vatandaşların güncel hava tahmin raporlarını meteorolojinin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceklerini belirtti.