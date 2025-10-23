Fenalaşan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü

Niğde'de Ramazan Yartunç, nefes almakta zorlandığını farkettiği köpeği kalp masajı yaparak hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde meydana geldi. Ramazan Yartunç, köyde yürüdüğü sırada fenalaşan bir köpeği fark etti.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜ

Hareketsiz halde yatan köpeğin yanına giden Yartunç, nefes almakta zorlandığını fark etti ve kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre yapılan müdahalenin ardından köpek yeniden nefes alıp hareket etmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.