Fenalaşan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Niğde'de yürüyüş yaparken fenalaşan bir köpeği gören Ramazan Yartunç, köpeği kalp masajı yaparak hayata döndürdü. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde meydana geldi. Ramazan Yartunç, köyde yürüdüğü sırada fenalaşan bir köpeği fark etti.
KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜ
Hareketsiz halde yatan köpeğin yanına giden Yartunç, nefes almakta zorlandığını fark etti ve kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre yapılan müdahalenin ardından köpek yeniden nefes alıp hareket etmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam