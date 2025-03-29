İstanbul'da metro seferlerine Ramazan Bayramı düzenlemesi
İstanbul'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla metro seferlerinde düzenleme yapıldı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak.
İstanbul'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla metro seferlerinde 30 Mart-1 Nisan dönemi için düzenleme yapıldı.
BAYRAM GÜNLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü mevcut seferlerde değişikliğe gidildi.
Belirtilen günlerde 06.00-00.00 saatlerinde seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şöyle: