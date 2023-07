Psikolojik ilaçlarından katıldığı mesleki kurslarla kurtuldu

- Huzurevinde kalan Abdullah Kandemir, psikolojik sorunlarını katıldığı mesleki kurslarla aştı

MANİSA - Manisa'ya 12 yıl önce gelerek huzurevine yerleşen 73 yaşındaki Abdullah Kandemir, hobi olarak başladığı mesleki kurslar sayesinde kullandığı psikolojik ilaçlarından kurtuldu.

2011 yılında Eskişehir'den ailevi sebeplerden dolayı Manisa'ya gelerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu'na yerleşen Abdullah Kandemir, yaşadığı psikolojik bunalım sebebiyle tedavi görmeye başladı. Bir süre ilaç kullanan Kandemir, daha sonra bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hobi olarak meslek kurslarına katıldı. Buradaki arkadaş ortamı ve eğitimlere olan ilgisi sayesinde psikolojisini toplayan Kandemir, ilaç kullanmayı da bırakarak hayatını yeni bir düzene soktu. Yaşadığı süreci anlatan Kandemir, "Psikolojik sorunlarım vardı, burada yaklaşık 3-4 senemi psikolojik sorunlarımı aşabilmek adına hastanelerde doktorlara giderek geçirdim. Kirada tek başıma kalmaktan vazgeçerek, 2014 yılı sonunda sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu'na yerleştim. Huzurevinde kalan bir arkadaşımın vasıtasıyla Naht sanatı, kuyumculuk gibi hobi ve meslek kurslarına gitmeye başladım. Kurslara başladıktan sonra yaklaşık 3 ay sonra kullanmış olduğum psikolojik ilaçları kullanmamaya başladım. Doktora gittim ve 'Ben bu ilaçları kullanmıyorum, psikolojik olarak tedavimi buldum' dedim ve o günden bu yana hobi ve meslek kurslarıyla uğraşıyorum" şeklinde konuştu.

Kursları çok benimseyen ve psikolojik sorunlarını atlatan Kandemir, her gün sabah kaldığı huzurevinden çıkarak mesaiye gider gibi kurslara gidip, akşam geri döndüğünü ve yaşadığı hayattan çok memnun olduğunu kaydetti.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından hafta içi Tarihi Yenihan'da açılan kuyumculuk kursu ile hafta sonu Yunusemre Belediyesi tarafından açılan Naht kursuna gittiğini belirten Kandemir, "Sabah 9 gibi kursa gitmek için çıktığım huzurevine öğleden sonra 16.00 gibi geri dönüyorum. Dinleniyorum ve arkadaşlarımla sohbet ederek vaktimi bu şekilde hoşça zevk alarak geçiriyorum" dedi.

Kurs merkezindeki diğer kursiyerlerin kendisini bir ağabey gibi gördüğünü ifade eden Kandemir, "Kurs yerindeki arkadaşlarım bana yetiyor, hepsinden Allah razı olsun. Büyüğümüz beni kardeş, küçüğümüz ise ağabey gibi görüyor, buradaki huzuru hiçbir yerde bulamadım" dedi.

Meslek ve hobi sanatı kurslarında öğrendiklerinden maddi bir kazanç beklemediğini anlatan Kandemir, sadece torunlarına çeşitli hediyeler yaptığını vurguladı. Kandemir, "Amacım bugüne kadar para kazanmak değildi ama ustalarımın tavsiyesiyle yaptığım ürünler satılırsa maddi yönden de kazancım olacak. Bize bu hizmeti sunanlardan Allah razı olsun. Artık psikolojik olarak ilaç kullanmıyorum buraya geliyorum huzur içindeyim" dedi.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Kuyumculuk eğitmenlerinden Özlem Senal, Abdullah Kandemir'in kurslarına yaklaşık 6 yıl kadar önce katıldığını ve diğer kursiyerlerle uyum içinde olduğunu ifade etti. Senal, "Kursumuz çok ince işçilik istiyor, başka bir işle meşguliyet yapamadıkları için sadece işi düşünerek dertlerinden kurtuluyorlar. Abdullah ağabeyimiz 6-7 yıl önce aramıza katıldı. Katıldığında ilaç kullandığını ve depresyonda olduğunu söylemişti. Geçen zaman içerisinde iyileşme göstererek, kullandığı ilaçlarından kurtuldu. Artık ilaç kullanmıyor burada mutlu ve mesut. Şu anda torunlarına kuyumculuk adına bir sürü hediyeler, hediyelikler yapıp onları hediye ediyor" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Damla Bulut ise "Abdullah ağabey ile burada tanıştık beraber uyum içerisinde saygı sevgi çerçevesinde her birbirimizle iş birliği içerisinde günlerimiz geçiyor" dedi.

Kursiyerlerden Arife Deveci de "Üç yıldır kuyumculuk atölyesine geliyorum. Burada Sabriye ve Özlem hocamla birlikte kuyumculuk, telkari, kazaziye çalışıyoruz. Abdullah amca burada hepimizin en büyüğü her gün gelir buraya akşama kadar çalışırız. Bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Sosyal, kültürel, sanatla ilgili ve mesleki anlamda çeşitli kurslar düzenlediklerini vurgulayan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay ise "Ayrıca hobi kursları dediğimiz çeşitli kurslarla her zaman herkese her yerde eğitim anlayışıyla yaşlı genç kadın erkek toplumun her kesiminde hitap eden kurslar düzenliyoruz. Evde oturan kadınlarımız emekli olan vatandaşlarımız bu kurslara katılarak psikolojik olarak kendilerine destek sağlayacaklardır" diye konuştu.