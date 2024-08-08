Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Erbaş, çocukların sosyal medya üzerinden popülerliklerini artırmak için cinsiyet değiştirmeye özendiklerini ve bu durumun ebeveynlerin yetiştirme tarzlarıyla da pekiştiğini ifade etti.

"CİNSİYET DEĞİŞTİRMEK, POPÜLER OLDUĞU İÇİN ÖZENDİRİCİ"

Cinsiyet değişikliklerinin artmasında sosyal medyanın etkisinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Oytun Erbaş, "Eskiden erkeklik ve kadınlık karakterleri vardı. Şimdi artık herkes çılgın olmak için, influencer olmak için ne yapıyor? Kadınlar erkek gibi davranıyor, erkekler kadın gibi davranıyor. Hatta transgender olduğu için cinsiyeti değiştirince daha da bir popüler oluyor. Yani insanlar şunu gördü, bak popüler oldu ben de olayım. O zaman cinsiyet değiştirmek, popüler olduğu için özendirici. Çocuk diyor ki para kazanıyor onlar, bir de içinde meyilli varsa." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN YARGILARIYLA EŞCİNSELLİK KOLAYLAŞABİLİYOR"

Ailelerin çocuk yetiştirme tarzlarının da çocukların cinsel yönelimlerinde etkili olduğunu belirten Erbaş, "Nasıl bazı ilaçlar dikkat edilmediğinde genetiğimizi bozuyorsa, eşcinsellik de aynı şekilde. Sen çocuğunu, belli bir yaşa geldiğinde erkek gibi yetiştirmemişsen, kız gibi yetiştirmemişsen yani unisex dediğimiz ara forma sokmuşsan, üzgünüm." dedi.