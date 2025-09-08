Prof. Dr. Lale Dilbaş'ın 60 Günlük Avrupa Yolculuğu

İZMİR'de yaşayan, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lale Dilbaş, 60'ıncı yaşını motosikletiyle çıktığı 11 ülkeyi kapsayan 60 günlük Avrupa yolculuğuyla karşıladı. 2 bin 500'ü motosiklet ile olmak üzere 60 günde 12 bin 377 kilometre yol yapan Dilbaş, "Hayatını yaşa, bugünün kıymetini bil, geçmişi bırak geleceğe bak' gibi çok fazla klişe var. Herkes hemfikir ama kimse aksiyon almıyor. Aksiyon almanın, kendin için bir şey yapmanın çok önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lale Dilbaş, 60'ıncı yaşını motosikletiyle çıktığı 60 günlük Avrupa yolculuğuyla karşıladı. Hollanda'da gerçekleştirmeyi planladığı sanat projesi için motosikletiyle yola çıkan Prof. Dr. Dilbaş, çalışmasını tamamladıktan sonra Avrupa'yı keşfetmeye karar verdi. Atina, Bari, Amalfi kıyıları, Napoli, Rotterdam, Maastricht, Brüksel, Tiran, Mostar, Dalmaçya kıyıları ve Trieste gibi rotalardan geçen Prof. Dr. Lale Dilbaş, 2 bin 500'ü motosiklet ile olmak üzere 60 günde 12 bin 377 kilometre yol yaptı. 19 Haziran'da Çeşme'den yola çıkıp, 16 Ağustos'ta evine Dilbaş, yolculuğu esnasında 60'ıncı yaşını da kutladı. Motoruna yüklediği 4 kiloluk çantasıyla yolculuğunu tamamlayan Prof. Dr. Lale Dilbaş, yolculuğunda Avrupa yollarına düştüğü turda sanata, hayata ve kendine dair yeni keşifler yaptı. Prof. Dr. Dilbaş, Türkiye ile birlikte Yunanistan, İtalya, Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Hollanda, Belçika ve Almanya olmak üzere 11 ülkeyi gezdi.

Çocukluğundan beri en büyük tutkusunun gezmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dilbaş, "Motosiklet sevgim hep vardı. Özellikle skuterle olan ilişkim çok uzun yıllara dayanıyor. Özellikle artçı olarak çok seyahat ettim ama motor kullanmayı hep biliyordum. Şehir içinde de kullandığım motorum vardı. 20 yıldır motor hayatımın ayrılmaz bir parçası. Yaş ilerledikçe kayıplar oluyor, sorgulamalar geliyor. Ben de birtakım şeyleri ertelemekten vazgeçtim ve bir gün içerisinde yola çıkmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

'YOLCULUĞUM 60 GÜN SÜRDÜ'

Yola çıkmadan önce ileri sürüş teknikleri dersi aldığını vurgulayan Prof. Dr. Lale Dilbaş, "Yola çıkışım 'Eve dönüş' üzerine bir sanat projesinin gerçekleşmesi üzerineydi. Projeyi gerçekleştirmek için Hollanda'ya davetliydim. Oraya kadar motorla ulaşamayacağımı biliyordum. Onun için kendime 3 günlük bir rota çizdim. İlk olarak Çeşme'den Sakız Adası'na geçtim, oradan feribotla Pire'ye geçtim. 3 günü Pire'den Atina'ya kadar ayarladım. Atina'dan sonra nereye gideceğimi yolda belirlemeye başladım. Bir iki gün evvel kalacağım yeri ve rotayı çiziyordum. Bir günde 130 kilometre mesafe katetmemeye gayret gösterdim. 80 ile 120 kilometre arasındaki mesafeler gidiyordum. Yolculuğum toplamda 60 gün sürdü" diye konuştu.

'KENDİME VERDİĞİM EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ'

İtalya Napoli'de motoru bırakarak projeyi gerçekleştirmek için uçakla Hollanda'ya gittiğini aktaran Prof. Dr. Dilbaş, "Eseri gerçekleştirip geri döndükten sonra Napoli'den motoru aldığımda başka biriydim. Sonra tekrar gitmek istediğim noktalara uğradım. Sabahın 5'inde kalkıp, 6'sında marşa basıyordum. 19 Haziran'da yola çıktım, 16 Ağustos'ta döndüm. 26 Haziran doğum günümdü. Doğum günümü Pietragalla'da tek başıma kutladım. Çok güzeldi, kendime verdiğim en güzel doğum günü hediyelerinden bir tanesi oldu" dedi.

'2 BİN 500 KİLOMETRESİNİ MOTORLA, TOPLAMDA 12 BİN 377 KİLOMETRE YOL YAPTIM'

"2 bin 500 kilometresini motorla, toplamda 12 bin 377 kilometre yol yaptım" diyen Prof. Dr. Lale Dilbaş, "11 ülkeye gittim. Hayatını yaşa, bugünün kıymetini bil, geçmişi bırak geleceğe bak' gibi çok fazla klişe var. Herkes hemfikir ama kimse aksiyon almıyor. Aksiyonu almanın, kendin için bir şey yapmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Herkesin kendi içinde ne yapmak istediğini bulup onu çıkartması lazım. '2 kişiyle yürüyüşe çıkmak bile pikniktir' diye okumuştum. 3-4 kişilik bir grupla çıkmak, insanların birbirlerinin akışına ayak uydurmaya çalışması, farklı fikirlerin ortaya konması seyahatte başka karmaşa yaratıp insanın kendi kendiyle kalmasına engel olabiliyor. Bireysel olarak her şeyi yapmaya kabiliyeti olan insanlarız. Dolayısıyla kendi kendimizin sorumluluğunu almak, iyisiyle kötüsüyle 'Ben bunu yaptım' demek bana çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.