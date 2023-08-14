Pozantı'da Çilek Festivali Düzenlendi

ADANA'nın Pozantı ilçesinde çilek festivali gerçekleştirildi.

Coğrafi işaret belgesi alan Pozantı çileğinin tanıtımı amacıyla Karakışlakçı Mahallesi meydanında festival düzenlendi. Pozantı Çileği tanıtım festivaline AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Kaymakam Fatih Karamahmut, Belediye Başkanı Mustafa Çay, çok sayıda davetli ve yöre halkı katıldı. Katılımcılara çilek ikramı da yapılan etkinlikte Karaisalı'nın yerel sanatçısı Ömer Bulut sahne aldı. (DHA)