Üye Girişi
Haberler

Pozantı'da Çilek Festivali Düzenlendi

Yaşam Haberleri

Pozantı ilçesinde coğrafi işaret belgesi alan çileğin tanıtımı amacıyla festival düzenlendi. Festivalde çilek ikramı yapıldı ve yerel sanatçı Ömer Bulut sahne aldı.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde çilek festivali gerçekleştirildi.

Coğrafi işaret belgesi alan Pozantı çileğinin tanıtımı amacıyla Karakışlakçı Mahallesi meydanında festival düzenlendi. Pozantı Çileği tanıtım festivaline AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Kaymakam Fatih Karamahmut, Belediye Başkanı Mustafa Çay, çok sayıda davetli ve yöre halkı katıldı. Katılımcılara çilek ikramı da yapılan etkinlikte Karaisalı'nın yerel sanatçısı Ömer Bulut sahne aldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Ömer Bulut Pozantı Adana Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title