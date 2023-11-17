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Posof beyaza büründü

Ardahan'ın Posof ilçesi dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Yüksek kesimlerin karla kaplandığı ilçede Kasım ayı ile birlikte Posof vadisi de karla buluştu. Kar sürprizi ile karşılaşan Posoflular, ilçe merkezine yağan kar ile kışa merhaba dedi.