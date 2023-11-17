Posof beyaza büründü
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Ardahan'ın Posof ilçesi dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Yüksek kesimlerin karla kaplandığı ilçede Kasım ayı ile birlikte Posof vadisi de karla buluştu. Kar sürprizi ile karşılaşan Posoflular, ilçe merkezine yağan kar ile kışa merhaba dedi.
Posof beyaza büründü
ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesi dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.
Yüksek kesimlerin karla kaplandığı ilçede Kasım ayı ile birlikte Posof vadisi de karla buluştu.
Akşam saatlerine başlayan şiddetli yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına döndü. Kar sürprizi ile karşılaşan Posoflular, ilçe merkezine yağan kar ile kışa merhaba dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam