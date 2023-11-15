Porsuk Çayı'na düşen kadını, can simidi atarak kurtardılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de başının dönmesi sonucu Porsuk Çayı'na düşen kadın, çevredeki vatandaşların attığı can simidiyle kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Porsuk Çayı kenarında bulunan Reyhan T., başının dönmesi sonucu suya düştü. Porsuk Çayı içinde çırpınan kadına çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu. Vatandaşların attığı can simidi ile kenara çekilen Reyhan T., sudan çıkarıldı.

Suya düşen kadının kurtarılması çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla kutlanırken, olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.