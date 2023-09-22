Polislerden bedensel engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Amasya'da yüzde 85 bedensel engelli olan Mustafa Alp Darende'ye polisler tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Polisler, Mustafa Alp'in evine giderek doğum günü pastası getirdi ve polis arabası hediye etti.

AMASYA'da yüzde 85 bedensel engelli Mustafa Alp Darende'ye (13) polisler tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yunus polisleri 55 Evler Mahallesi'ndeki bedensel engelli Mustafa Alp'in annesi Özlem Darende ile görüştü. Oğlunun 13'üncü doğum gününü polislerle kutlamak istediğini söyleyen Özlem Darende'nin haber vermesi üzerine harekete geçen ekipler, doğum günü pastası yaptırdı. Ekipler Mustafa Darende'nin evine gitti. Daha sonra evinin balkonuna çıkan Mustafa Alp'e polis ekipleri ekip otomobilinden 'Mustafa Alp doğum günün kutlu olsun' anonsunda bulundu. Ekipleri karşısında gören bedensel engelli Mustafa Alp, büyük bir mutluluk yaşadı. Polisler pastanın mumlarını büyük bir heyecanla üfleyen Mustafa Alp'e polis arabası hediye edip mutlu ve huzurlu yeni bir yaş diledi.

'BİZİ ÇOK MUTLU ETTİLER'

Oğlunun polisleri çok sevdiğini söyleyen anne Özlem Darende, "Bugün Mustafa Alp'in doğum günü, polisleri çok seviyor. Doğum günün kutlu olsun diye bir anons duyduk. Hiç beklemiyordu. Balkona çıktığımızda polisleri gören oğlum Mustafa Alp çok şaşırdı ve mutlu oldu. Polislerle birlikte oğlum bu doğum gününde pastasını üfledi, çok mutlu ettiler bizi. Oğlumu mutlu gününde yalnız bırakmadıkları için polislerimize çok teşekkür ederim "diye konuştu.