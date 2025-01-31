Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Polisler, ilk kez çevirmeye takılan genç kızın eksiğini affetmedi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlk kez çevirmeye takılan ve aracının muayenesi bittiği için polislerin ceza yazmak istediği genç kız, "Ceza yazmazsanız olmuyor mu?" diye dil dökse de sonuç alamadı.

Trafikte ilk kez çevirmeye takılan genç kız, kontrol sırasında aracının muayene tarihinin geçtiği tespit eden polislere "Ceza yazmazsanız olmuyor mu?" diye sordu.

POLİSLER CEZAYI KESTİ

Ancak trafik ekipleri, kanunların herkese eşit şekilde uygulandığını belirterek cezayı kesti. Polis memurları, sürücüyü bilgilendirerek aracının muayenesini en kısa zamanda yaptırması gerektiğini söyledi. Genç sürücü ise bu olaydan ders aldığını ve bundan sonra aracın muayenesini zamanında yaptıracağını belirtti.

"EHLİYET KASAPTAN GALİBA"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntünün altına "Ehliyet kasaptan galiba", "Yalvarsan da olmuyor", "Polislere helal olsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

Polisler, ilk kez çevirmeye takılan genç kızın eksiğini affetmedi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
img

AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
img

En yakın arkadaşı Beşiktaş'a transfer oluyor!
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Kara:

onlara düştün yandın bitti

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Aklı sıra polisi Tonga’ya düşürecek yarım akıllı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.