Piknikçiler sevimli sincabı elleriyle böyle besledi

TUNCELİ - Tunceli'nin Munzur Vadisinde sevimli bir sincap piknik yapan vatandaşların avucundan yemek yiyerek karnını doyurdu.

Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Birçok yaban hayvanının barındıran ilde, yaban hayvanları da farklı hallerde vatandaşlar tarafından görüntüleniyor. Bu çerçevede Munzur Vadisi içerisinde yer alan Halbori gözelerine piknik için giden grubun yanına bir sincap geldi. Sincap, piknik yapan vatandaşların avucundan karnını doyurdu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Piknik yaparken sevimli bir sürprizle karşılaştıklarını aktaran Ali Özdemir, "Doğayla baş başa kalmak için Halbori Gözelerine gittik. Yanımıza sevimli bir sincap geldi. Yabani bir hayvan olduğu için bizden uzaklaşacağını düşündük. Fakat sincap düşündüğümüzün aksine yanımıza geldi. Onu avucumuzda besledik. Sincap günümüze renk kattı" dedi.