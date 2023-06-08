Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda piknik yapan aile, bulundukları yere bir ayının gelmesiyle şaşkınlığa uğradı, o anları cep telefonuyla kaydetti. Ayının piknik alanlarında yiyecek ararken ailenin görüntüyü çektiği esnada 'Ekmek verelim, bazlama verelim' demesi yürekleri ısıttı.

Piknik yapan aileye ayı şoku: "Bazlama verelim"

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda piknik yapan aile, bulundukları yere bir ayının gelmesiyle şaşkınlığa uğradı, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Aç kaldığı için Soğuksu Milli Parkı'nda piknik alanına inen ayı, bir aileyi yerinden etti. Önce şaşkınlığa uğrayan, sonra ayıya yiyecek vermeyi düşünen aile o anları cep telefonuyla kaydetti. Ayının piknik alanlarında yiyecek ararken ailenin görüntüyü çektiği esnada "Ekmek verelim, bazlama verelim" demesi yürekleri ısıttı.