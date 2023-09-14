Philips, İstanbul Kahve Festivali'nde yer alacak

17 Eylül tarihlerinde Tersane İstanbul'da gerçekleşecek İstanbul Kahve Festivali'nde yer alacağını duyurdu. Festival boyunca markanın deneyim alanını ziyaret eden kahveseverlerin, tam otomatik espresso makineleri ile kahve deneyimi yaşayacakları belirtildi.

Her yıl binlerce katılımcıya ev sahipliği yapan İstanbul Kahve Festivali, bu yıl yeni adresi olan Tersane İstanbul'da gerçekleşecek. Festival boyunca Philips kahve makineleri deneyim alanını ziyaret eden kahve tutkunları, Philips LatteGo tam otomatik espresso makineleri ile kaliteli kahve deneyimi yaşarken, sektör uzmanları ve özel konuklarla bir araya gelecek.

SÖYLEŞİ VE ATÖLYE ÇALIŞMASI

16 Eylül Cumartesi günü 18.00-18.45 saatlerinde, barista eğitmeni Koray Erdoğdu sunumuyla gerçekleştirilecek "Kendi Evinin Baristası Ol" söyleşisiyle, profesyonel ve lezzetli kahve hazırlama konusunda pratik bilgiler paylaşılacak. 17 Eylül Pazar günü ise 17.00-17.45 saatlerinde, tasarımcı Mert Çelebi rehberliğinde gerçekleşecek 'Philips ile Linol Baskı Atölyesi' çalışmasıyla, katılımcılar kahve tutkusu ve sanatı bir arada deneyimleme fırsatı yakalayacak.

"KAHVE MAKİNELERİMİZLE, TÜKETİCİLERİMİZİN BEĞENİSİNİ VE GÜVENİNİ KAZANIYORUZ"

Philips Ev Aletleri'nin, şirket adını global çapta Versuni olarak değiştirdiğini belirten Versuni Türkiye Pazarlama Lideri Nil Şahinbaşoğlu, "Versuni'de, evleri yuvaya dönüştüren çok yönlü ve benzersiz ürünler yaratıyoruz. Dijital teknoloji, ev yaşamının geleceğini belirleyen gücümüzdür ve işimizin merkezinde tuttuğumuz tüketici ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri sunmamızda en büyük yardımcımız. Ürünlerimizin her biri, tüketicilerin yaşam tarzlarını geliştirmek, evdeki hayatlarını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için tasarlandı. Kahve makinelerimizde başardığımız rekor seviyede büyümenin bu çabaların bir sonucu olduğunu görüyorum. Herkesin 'kendi evinin baristası' olarak, favori kahvelerini en sevdikleri şekilde hazırlamalarına olanak sağlayan kahve makinelerimizle, tüketicilerimizin beğenisini ve güvenini kazanmaya devam ediyoruz. Pazardaki payımız da bu başarımızı destekliyor. Son dönem raporlarına göre Türkiye'deki kahve makinesi pazarında "Tam Otomatik Espresso Makineleri" kategorisinde lider marka olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. "Philips LatteGo Espresso Makinesi" ürünümüz ile de tüketicilerin oylarıyla 'Yılın Seçilmiş Ürünü' olduk. Tüketicilerimizin deneyimiyle taçlanan bu başarımızın mutluluğunu İstanbul Kahve Festivali'nde katılımcılarla bir araya gelerek paylaşacak, keyifli anlar yaşayacağız" dedi.