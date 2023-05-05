Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti

KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel (60), kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

?Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, 23 Nisan günü kalp krizi geçirdi. Babaeski Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Açıkel, buradan Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada anjiyo yapılan Açıkel'in tedavisine kardiyoloji servisinde devam edildi. Ancak Açıkel, bu akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Açıkel, yarın ilçede düzenlenecek törenle toprağa verilecek.Kırklareli Valisi Birol Ekici, tedavisi sürerken hastanede ziyaret ettiği Hüseyin Açıkel'in ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı. Ekici, "Pehlivanköy Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Açıkel'in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Pehlivanköy Belediye Başkanı sayın Hüseyin Açıkel'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.