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Pegasus uçağına yıldırım isabet etti

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Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapamayan Sabiha Gökçen-Bodrum seferini gerçekleştiren Pegasus uçağı, Dalaman Havalimanı'na yönlendirildi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından Bodrum seferini tamamlamak için kalkış yapan uçağa bu sefer de yıldırım isabet etti.

Ege bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve Kümülonimbus olarak adlandırılan CB bulutları hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

BODRUM'A İNEMEYİNCE DALAMAN'A YÖNLENDİRİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapamayan Pegasus Havayolları'na ait Sabiha Gökçen- Bodrum seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, Dalaman Havalimanı'na yönlendirildi. İnişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

YILDIRIM İSABET ETTİ

Bodrum'daki hava şartlarının düzelmesini bekleyen uçak bir süre sonra Bodrum seferini tamamlamak için Dalaman Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bu sefer uçağa yıldırım isabet etti. Uçak sorunsuz bir şekilde Bodrum Havalimanı'na inişini tamamladı.

OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLANILMADI

Yıldırım isabet eden uçakta teknik ekip inceleme yaparken olumsuz bir duruma rastlanılmadı.

Pegasus uçağına yıldırım isabet etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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