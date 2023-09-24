Palandöken Belediyesi Uzun Bahçe'yi Açtı

Palandöken Belediyesi hem ilçe sakinlerine nefes aldıracak mekanlar oluşturmak hem de çocuklara farklı aktiviteler noktasında imkan sağlayacak yeşil alan projelerini uygulamaya ve hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu amaçla son olarak Uzun Bahçe'nin yapımını tamamlayan Palandöken Belediyesi açılış töreni gerçekleştirdi. Açılışa AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü ve Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti ve MHP yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Palandöken'i huzur dolu yaşam alanlarıyla cazibe merkezi yaptıklarını belirten Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar; "Her biri millet bahçesi niteliğinde 13 adet yeşil alan oluşturduk. Kent Ormanı, Vadi Palandöken Nefes Projesi 1. Etap Mesire Alanı, Palandöken Bulvarı, Park Tarabya, Saklı Bahçe, Mutlu Bahçesine bu yıl da Uzun Bahçe, Güzel Bahçe, Şen Bahçe, Telsizler Park, Palandöken Kent meydanı, Ak Park ve Vadi Palandöken Nefes Projesi ikinci etap çalışmalarımızı ekledik. Güzel bahçe ve Şen bahçeyi geçtiğimiz perşembe günü hizmete açmıştık. Bugün de Uzun Bahçeyi hizmete sunuyoruz. İki etap şeklinde ele aldığımız bu alan, toz toprak içerisinde, son derece rahatsız eden görüntüsüyle şikayet konusuydu. Gezdik, gördük, bu çirkin görüntüye bir son vermek için hemen harekete geçtik. Palandöken Belediyesi'ne ve Palandökenlilere yaraşır bir yeşil alan için çalışmaları başlattık. 14 dönümlük bir alanı iki etap şeklinde ele aldık. Birinci etabını geçtiğimiz yıl tamamladık. İkinci etabını ise bu yıl neticelendirdik. Palandöken Belediyesi modelini uyguladığımız, içerisinde kay kay parkuru, futbol sahası, spor ekipmanları, bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunduğu, kameriyeleriyle, ışıklandırma sistemiyle, ağaç ve çiçek çeşitleriyle son derece şık bir görüntüye kavuşturduğumuz bir yeşil alan oldu. Bu parkı tasarlarken, hedef kitlemizi 7'den 70'e bütün Palandökenlilerin faydalanabileceği şekilde tasarladık. İlçemizde ilk olan kay kay parkuru, çocuklarımız ve gençlerimiz için. Bahçemizle birlikte hizmete açtığımız bu parkurda, şimdi çok güzel hareketler bekliyoruz gençlerimizden." dedi.

Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı. Kay kay parkurunda çocuklar davetlilere gösteri yaptı. - ERZURUM