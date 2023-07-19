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Özlem Yıldız ve Oğlu Demir Bodrum'da Tatilde

Yaşam Haberleri

Özlem Yıldız, oğlu Demir ile birlikte Bodrum'da tatillerine devam ediyor. Anne-oğul denizde eğlenceli anlar yaşayarak güneş ve denizin keyfini çıkarıyor.

OĞLU İLE TATİLDE

Her yaz olduğu gibi bu yaz da güzelliğiyle ve fit vücuduyla plajların gözde ismi olmayı beceren Özlem Yıldız, oğlu Demir ile birlikte Bodrum'da tatillerine devam ediyor.

Özlem Yıldızın oğlu Demir annesini omuzlarında taşıdı

DENİZDE EĞLENDİLER

Yıldız, önceki gün oğlu Demir Serter ile birlikte Bodrum'daki Azka Otel'in Beach'inde görüntülendi. Anne- oğul denizde eğlenceli anlar yaşayarak güneş ve denizin keyfini çıkardı.

Özlem Yıldızın oğlu Demir annesini omuzlarında taşıdı

DEMİR'İN KEYFİ YERİNDE

Annesi Özlem Yıldız'ı omuzuna alarak denize atan Demir'in, keyfi ise bir hayli yerindeydi.

Özlem Yıldızın oğlu Demir annesini omuzlarında taşıdı

Kaynak: Magazinkolik / Yaşam

Özlem Yıldız Bodrum Yaşam Haberler

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