Özkan Parlak'a veda akşamı düzenlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Afyonkarahisar il Tarım Orman Müdürü görevine atanan Özkan Parlak için veda akşamı düzenlendi. Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Parlak'a anlamlı bir veda töreni yapıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Afyonkarahisar il Tarım Orman Müdürü görevine atanan Özkan Parlak için veda akşamı düzenlendi.

Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Özkan Parlak'a veda töreni düzenlendi.

Kütahya Tavşanlı İlçe Tarım Müdürlüğünde İlçe Müdürlüğü yapmış ve kararname ile Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Özkan Parlak için anlamlı bir veda töreni düzenlendi. Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Göbel Termal Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen veda yemeğine, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, İlçe Kaymakamı Hayrettin Baskın, AK Parti İlçe Başkanı Ali Özden, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Belediye Başkan Yardımcıları Furkan Dinçer ve Mehmet Ali Akar, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüdayi Efe, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, daire amirleri ve il genel meclis üyeleri gibi önemli isimler katıldı.

Özkan Parlak'ın Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atanmasıyla birlikte Kütahya ve Afyonkarahisar illeri, tarımda işbirliği ve koordinasyonu artırma fırsatına sahip olacak. İki il arasındaki bu güç birliği, bölgenin tarım potansiyelini daha da artırarak tarım sektörüne canlılık katacaktır. - KÜTAHYA