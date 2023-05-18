Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Özel gereksinimli çocuklar için asker eğlencesi düzenlendi

Özel gereksinimli çocuklar için asker eğlencesi düzenlendi

Yaşam Haberleri

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından askerlik hayali kuran 5 özel gereksinimli birey için asker eğlencesi düzenlendi. Programa müdür de katıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce askerlik hayali kuran 5 özel gereksinimli birey için asker eğlencesi düzenlendi.

Müdürlük personellerince özel gereksinimli öğrencilerin hayallerini yerine getirmek için düzenlenen programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İlkay Türkoğlu da katıldı. 5 genç için düzenlenen eğlencede kına yakılarak hep birlikte doyasıya eğlenildi. Müdür Türkoğlu program boyunca çok duygulandığını aynı zamanda da çok heyecanlandığını belirterek, "Kuruluşumuzdan hizmet alan özel bireylerimiz, aslanlarımız askere gidiyor. Bilen bilir asker eğlencesi olmadan olmazdı, biz de gerekeni yaptık. Vatan size emanet. Ömrünüz uzun, bahtınız güzel olsun evlatlar" dedi. - BİLECİK

Bilecik Seçim Sonuçları
Bilecik Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Bilecik Aile Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title