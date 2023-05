Otomobilin çarptığı köpeğe merhametli doktor müdahale etti

Otomobilin çarptığı köpeğin çığlıklarını duyan merhametli doktor yaralı köpeğin yardımına koştu

BAYBURT - İzmir'den Bayburt'a gelen ve Bayburt'u iyi bilmediğini söyleyen Mehmetcan Matben isimli sürücü, Cumhuriyet Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken, Bayburt Belediyesi önünde, sahibinin kucağından atlayarak bir anda yola fırlayan 'pamuk' isimli köpeğe çarptı.

Köpeğine araç çarpması sonucu gözyaşlarına boğulan ve olayın şokunu yaşayan hayvan sahibi ise köpeğini kucaklayarak sağa sola koşmaya başlayıp, çaresiz gözlerle etraftakilerden yardım istedi. O esnada oradan geçen ve yaralı köpeğin bağırışlarını duyan Bayburt Devlet Hastanesinde kadın hastalıkları ve kadın doğum uzmanı olan doktor Melis Arık, köpeğin çığlıklarına ve sahibinin gözyaşlarına sessiz kalamayarak yaralı pamuğu, köpeğe çarpan Matben ile birlikte en yakın veteriner kliniğine götürdü. Yol boyunca gözyaşı döken ve köpeğine bir şey olmaması için dualar eden hayvan sahibini ise yine doktor Arık sakinleştirdi. Yaralı köpeği veteriner kliniğine yetiştiren merhametli doktor, bir an olsun yaralı köpeğin ve gözü yaşlı hayvan sahibinin yanından ayrılmadı.

Yaralı köpeğe müdahale eden veteriner hekim Hacer Yılmaz ve Mahmut Eren Çavdar köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu çarpmanın etkisiyle arka bacağında sadece ödem oluştuğunu, korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyerek, hayvan sahibine iyi haberi verdiler. Vatandaşlık görevini yaptığını belirten ve insanların sokak hayvanlarına çarptıktan sonra olay yerinden kaçmayıp, en yakın veteriner kliniğine götürerek hayat kurtarmaları çağrısında bulunan sürücü Matben, "Bayburt'a İzmir'den geliyorum, buraları çok iyi bilmiyorum o yüzden önüme bir anda çıkan sokak köpeğine aracımla çarptım. Hemen tedavisini yaptırmak üzere en yakın veteriner kliniğine getirdik, çok şükür köpeğimizde hiçbir sorun yok. Hekim arkadaşlarımız ufak ağrı kesicilerle tedavisini gerçekleştirdiler. Umarım her birey bu şekilde aynı hassasiyeti ve duyarlılığı gösterip, sokak hayvanlarına çarpıp kaçmazlar" diye konuştu. Yarılı köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren veteriner hekim Mahmut Eren Çavdar ise, "Kliniğimize bugün trafik kazası sonucu getirilen küçük fıstığımızın tedavileri, bütün her şeyi kliniğimiz tarafından karşılandı ve yapıldı. Fıstığımızın durumu şu an durumu gayet iyi, herhangi bir kırık, çıkık, tendonlarda zarar yoktur. Tedavimiz yapıldı, ailesine teslim edildi. Bundan sonra küçük dokunuşlarla, tedavilerle durumunun daha iyiye gitmesi için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.