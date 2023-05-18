Otomobil Kazasında Uyuşturucu Kullanımı Tespit Edildi, 3 Kişi Hayatını Kaybetti

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde göle uçan otomobilde 1'i çocuk, 2'si kadın 3 kişinin ölümüne ilişkin sürücü Yunus Kırıkçı (36), gözaltına alındı. Kırıkçı ifadesinde, kazadan önce bonzai ve metamfetamin kullandıklarını itiraf etti.

Kaza, dün saat 04.00 sıralarında Üyük köyü Göller mevkisinde meydana geldi. Yunus Kırıkçı idaresindeki 11 ER 436 plakalı otomobil, göle uçtu. Kırıkçı ile arkadaşı Ertan Uzun, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbarla kaza yerine, çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ekibi ve dalgıçlar sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği'nde görevli polis dalgıçlar, araçtaki Derya Nur Mete (24), 5 yaşındaki oğlu Yüksel Berk Mete ile Nazar Ağaçdelen'in (25) cansız bedenlerine ulaşıp, sudan çıkardı. Hastanedeki ön incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gölden çıkarılan otomobilde yapılan incelemede ise 'kova' olarak bilinen uyuşturucu madde kullanım aparatı bulundu. Sürücü Kırıkçı ile arkadaşı Ertan Uzun (36), tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Kırıkçı, ifadesinde; kazadan önce bonzai ve metamfetamin kullandıklarını itiraf etti. Kırıkçı'nın işlemleri sürerken, Uzun ifadesinin ardından serbest bırakıldı.