Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ordu'nun İkizce ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren biri hamile 3 kişi Sinop'un Gerze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeler, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Ordu'nun İkizce ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren biri hamile 3 kişi Sinop'un Gerze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu Adli Tıp Kurumu'ndan Fatma Çakır (63) ve eşi Mehmet Çakır (73) ile 8 aylık hamile Cemile Sağlam (40) cenazeleri yakınları tarafından alınarak Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu Köyüne getirildi.

Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olay

Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Devecik Mahallesi Çandır yolunda bir otomobil dereye yuvarlanmıştı. Kazada Fatma Çakır ile eşi Mehmet Çakır olay yerinde, 8 aylık hamile Cemile Sağlam ise kaldırıldığı Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Araç içerisinden yaralı kurtarılan 2 kişinin tedavileri ise devam ediyor.