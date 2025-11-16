Haberler

Otobüs Şoförüne Doğum Günü Sürprizi

Otobüs Şoförüne Doğum Günü Sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sapanca ilçesinde bir özel halk otobüsü şoförü, kızları tarafından sefer sırasında doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Yolcuların da katıldığı sürpriz anı görüntülendi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Yunus Demir'e (36) kızları sefer sırasında doğum günü sürprizi yaptı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Sapanca Özel Halk Otobüsleri'nde işletmecilik ve şoförlük yapan Yunus Demir'in kızları Asmin ve Tuğba, gün boyu çalışan babalarının doğum gününü kutlamak için durakta yolcu gibi otobüse bindi. Ellerindeki pastayla babalarına sürpriz yapan kızlara yolcular da alkışlarla eşlik etti. Yunus Demir, büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Kutlamanın ardından Demir, seferine devam etti.

'BENİM İÇİN UNUTULMAZ BİR ANI OLDU'

Duygulandığını söyleyen Yunus Demir, "Gün çok yoğun geçiyordu, doğum günüm olduğunu unutmuştum. Durakta çocuklarımı görünce şaşırdım. Kızlarım otobüse bindikten sonra pastayı çıkarınca o an doğum günüm aklıma geldi. Benim için unutulmaz bir gün oldu. Yolcular da bu mutlu anımıza ortak oldu. Eşime, çocuklarıma ve yolcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de genç yıldızı sakatlandı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.