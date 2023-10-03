Osmaniye'de trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada otomobilin kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, TAG Otoyolu Gaziantep- Osmaniye istikameti, Düziçi Yarbaşı Viyadükü mevkiinde meydana geldi. 34 AFK 01 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam