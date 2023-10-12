Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen kazada 4 araç karıştı ve 8 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yol uzun süre trafiğe kapandı.

- Osmangazi Köprüsü'nde kaza: 8 yaralı

KOCAELİ - Osmangazi Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü'nün Yalova yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 4 araç kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddettiyle araçlardan biri yan yattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle uzun süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.