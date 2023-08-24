Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kuştepe Mesire Alanı yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.