Haberler

Orman Yangınından Sonra Güz Çiğdemi Umut Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını sonrası doğada açan güz çiğdemi çiçeği, tahrip olan bölgeye umut ışığı oldu. Yangın sonrası hayvanlar ve bitki türleri olumsuz etkilendi, fakat güz çiğdemi yeniden doğa ile yaşamın bir parçası olduğunu gösterdi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde çıkan ve yaklaşık 100 hektarlık alanın yandığı orman yangını sonrasında açan 'güz çiğdemi', doğa için umut oldu.

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi'nde 28 Ağustos günü çıkan orman yangınına; 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç ile havadan ve karadan müdahale edildi. 8,5 saat sonra kontrol altına alınan yangında yaklaşık 100 hektar alan zarar görürken; alevlerden hem hayvanlar hem de bitki türleri olumsuz etkiledi. Yangından 3 hafta sonra, bölgeden güzel görüntüler geldi. Yanan bölgede çıkan 'güz çiğdemi' çiçeği doğaya umut oldu. Yangın sonrası ormanda tek bir yeşil alan kalmazken, açan güz çiğdemi çiçeği objektiflere yansıdı. Marmaracık Mahallesi Muhtar Azası Fikret Şebin, Yangın sonrası köyümüzün sırtlarında bulunan, eski Marmaracık köyü civarında dolaşırken karşıma bu güzel görüntü çıktı. Duygulandım dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar

Yüzde 80'i Müslüman ülkede rezil gelenek: Gizlice yapıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.