Orijinal lahmacunun peşinde: Kayseri'den Urfa'ya lezzet yolculuğu

Orijinal lahmacunun peşinde: Kayseri'den Urfa'ya lezzet yolculuğu
Güncelleme:
Orijinal lahmacunun peşinde: Kayseri'den Urfa'ya lezzet yolculuğu
Kayseri'nin yağlamasından Urfa ve Antep'in modern yorumlarına uzanan yolculukta, lahmacunun tarihi, kültürü ve lezzet sırları ekrana taşınıyor.

Gastronomi tutkunu ve dijital medya uzmanı Sümeyra Teymur, Şef Reşat Aydın ile birlikte, Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan lahmacunu masaya yatırıyor. Programda sadece tarif değil, yemeğin malzemesi, tarihi, pişirme yöntemi ve kültürel izleri de inceleniyor. Teymur, "Yemek sadece karın doyurmaz, aynı zamanda hikaye anlatır," diyerek izleyicileri lezzet dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Program boyunca farklı şehirlerin lahmacun tarifleri masaya konuyor. Kayseri'nin yağlama lahmacunu, tarihi kaynaklara göre orijinal lahmacun olarak tanımlanıyor. Urfa ve Antep'teki tarifler ise farklı aromalar ve malzeme kombinasyonlarıyla modernleşmiş versiyonlar olarak öne çıkıyor.

ŞEF REŞAT AYDIN'DAN PÜF NOKTALAR

Şef Reşat Aydın, lahmacunun püf noktalarını ve doğru pişirme yöntemlerini anlatıyor. Hamurun tazeliği, etin karışımı, baharat dengesi ve çıtırlık gibi detaylar izleyicilere aktarılıyor. Tadım sırasında hangi malzemelerin lahmacunun özünü bozmayacağı ve hangi malzemelerin lezzeti artıracağı tartışılıyor.

LAHMACUNUN YANINDA NE İÇİLMELİ?

Ayrıca, lahmacun yanında hangi içeceklerin tüketilebileceği, şerbet ve ayranın rolü gibi kültürel detaylar da paylaşılıyor. Teymur, Türk mutfağına özgü lezzetlerin doğru tanıtılması ve gastronomi kültürünün korunmasının önemine vurgu yapıyor.

Lahmacunun sadece bir yemek olmadığını, aynı zamanda bir kültür ve tarih yansıması olduğunu gösteriyor. Sümeyra Teymur ve Şef Reşat Aydın, izleyicilere doğru lahmacunu tanıtmayı ve deneyimlemeyi amaçlıyor.

Kaynak: Guru Studio - Lahmacun nasıl yenir! | Reşat Şef'le Tadım & Sohbet | Altı Üstü Lezzet

Haberler.com / Ege Veysioğlu - Yaşam
