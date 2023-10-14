Orhangazi'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan sürücü ve torunu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Okul Caddesi'nin kesişimindeki kavşakta Zeki G. (62) idaresindeki 34 CET 780 plakalı hafif ticari araç ile Halim Y'nin (61) kullandığı 16 VE 157 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosikletteki sürücü Halim Y. ile arkasında bulunan torunu Hayrunisa Y. (15) yola savrularak yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.