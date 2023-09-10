Orhangazi'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi ise olay yerinde tedavi edildi.

Yangın, saat 00.45 sıralarında Arapzade Mahallesi'nde bulunan mobilya imalathanesinde meydana geldi. İmalathanenin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ahşabın tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri imalathanenin yanında bulunan samanlığa sıçramadan kontrol altın almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA