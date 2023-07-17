İlçede 10 Temmuz'da sağanağın etkili olduğu sırada, Yavaş Mahallesi'nde, ahırın yanındaki alanda hayvanlarına yaprak kesen Naciye Yılmaz'ın (55) kaybolduğunun belirtilmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor. Çalışmalara AFAD, UMKE, polis ve jandarma özel harekat, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, sahil güvenlik, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarından toplam 116 kişi katılıyor. Çalışmaların sekizinci gününde ekipler, Yılmaz'ı derede ve denizde arama faaliyeti gerçekleştiriyor. Ekipler, arama çalışmalarını derenin birleştiği denizde yoğunlaştırdı. İtfaiye Dairesi Arama Kurtarma ve Müdahale Amiri Şakir Günay, gazetecilere, yaklaşık 8 gündür devam eden arama kurtarma faaliyetinin 6 gününün derede sürdürüldüğünü söyledi. Başlangıç noktası ile denize kadar olan bölgede yaklaşık 35 kilometrelik etapta devletin ilgili birimlerinin çalışma yürüttüğünü anlatan Günay, 'Bu çalışma esnasında herhangi bir bulgu ve emareye şu ana kadar rastlanamadı. Bundan sonraki etap da dün ve bugün derenin denizle birleştiği etapta devam etmekte. Dün denizde yapılan dalışta herhangi bir bulgu ve emareye rastlanmadı.' dedi. Günay, bugün sabah itibarıyla ilk etap dalışının yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: 'Yaklaşık 40 metre derinliğe kadar indik. Halk arasında çukur tabir edilen bölgeye indik. Bu bölgede herhangi bir bulgu ve emareye rastlamadık. Ekiplerimiz dinlendikten sonra tekrar ikinci etap için dalacak. Bu arada diğer birimlerden JAK ve AFAD'ın ekipleri de aynı bölgede arama faaliyetlerini sürdürecekler. Devlet tüm birimleriyle olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir sürede hedefe ulaşırız diye temenni ediyoruz.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

İlçede 10 Temmuz'da sağanağın etkili olduğu sırada, Yavaş Mahallesi'nde, ahırın yanındaki alanda hayvanlarına yaprak kesen Naciye Yılmaz'ın (55) kaybolduğunun belirtilmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor.

Çalışmalara AFAD, UMKE, polis ve jandarma özel harekat, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, sahil güvenlik, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarından toplam 116 kişi katılıyor.

Çalışmaların sekizinci gününde ekipler, Yılmaz'ı derede ve denizde arama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Ekipler, arama çalışmalarını derenin birleştiği denizde yoğunlaştırdı.

İtfaiye Dairesi Arama Kurtarma ve Müdahale Amiri Şakir Günay, gazetecilere, yaklaşık 8 gündür devam eden arama kurtarma faaliyetinin 6 gününün derede sürdürüldüğünü söyledi.

Başlangıç noktası ile denize kadar olan bölgede yaklaşık 35 kilometrelik etapta devletin ilgili birimlerinin çalışma yürüttüğünü anlatan Günay, "Bu çalışma esnasında herhangi bir bulgu ve emareye şu ana kadar rastlanamadı. Bundan sonraki etap da dün ve bugün derenin denizle birleştiği etapta devam etmekte. Dün denizde yapılan dalışta herhangi bir bulgu ve emareye rastlanmadı." dedi.

Günay, bugün sabah itibarıyla ilk etap dalışının yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 40 metre derinliğe kadar indik. Halk arasında çukur tabir edilen bölgeye indik. Bu bölgede herhangi bir bulgu ve emareye rastlamadık. Ekiplerimiz dinlendikten sonra tekrar ikinci etap için dalacak. Bu arada diğer birimlerden JAK ve AFAD'ın ekipleri de aynı bölgede arama faaliyetlerini sürdürecekler. Devlet tüm birimleriyle olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir sürede hedefe ulaşırız diye temenni ediyoruz."