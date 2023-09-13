Ordu'da kaybolan şahsın cenazesi Gürcistan'da bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 ay önce kaybolan bir şahsın cesedi, Gürcistan'ın Batum şehrinde kıyıya vurmuş halde bulundu. Şahsın ailesi DNA testi için Batum'a gitti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 ay önce kaybolan şahsın cenazesi, Gürcistan'ın Batum şehrinde kıyıya vurmuş halde bulundu. Cesedin üzerinden şahsa ait kimlik çıkarken, ailenin DNA testi için Batum'a gittiği öğrenildi.

Olay, Temmuz ayının ilk haftalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçenin Yukarıtepe Mahallesi nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk babası Ünal Aka (50), Kurban Bayramı'ndan bir hafta sonra evinden ayrıldı. Aka'nın eve dönmemesi üzerine aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olayın ardından geçen yaklaşık 2 aylık süre zarfında Aka'ya rastlanılamadı.

Cenazesi, 421 kilometre uzaklıkta bulundu

Gürcistan'ın Batum şehrinde geçen hafta sahile vurmuş şekilde bir ceset bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede, 421 kilometre uzaklıktaki Ünal Aka'ya ait kimlik bulundu. Bunun üzerine yetkililer, 2 ay önce kaybolan Ünal Aka'nın ailesi ile irtibata geçti. Aka'nın ailesinin DNA testi için Gürcistan'ın Batum şehrine gittiği öğrenildi. - ORDU