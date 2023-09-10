Ordu'da kaybolan çocuğun cenazesi toprağa verildi

Ordu'da yaylada hayvan otlatırken kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni gölette bulunan 13 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Korgan ilçesine bağlı Absut Yaylası'nda 5 Eylül'de kaybolan ve dün gölette cesedi bulunan Emirhan Dolak'ın cenazesi, yakınları tarafından Ordu Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Belalan Mahallesi Yolağzı Camisi'ne getirilen Fatsa Anadolu Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi Dolak için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Baba Hasan ve anne Huriye Dolak, burada taziyeleri kabul etti.

Ailenin üç çocuğundan biri olan Emirhan Dolak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlığa defnedildi.

Kendilerine ait küçükbaş hayvanları otlatmak için 5 Eylül'de evden ayrılan Emirhan Dolak'ın geri dönmemesi üzerine bölgede AFAD, UMKE, jandarma, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekiplerce çalışma başlatılmıştı.

Emirhan'ın cansız bedeni dün Absut Yaylası'ndaki gölette bulunmuştu.