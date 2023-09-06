Ordu'da kaybolan çocuğun arama çalışmaları devam ediyor

ORDU'nun Korgan ilçesinde küçükbaş hayvanları otlatmak için yaylaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan Emirhan Dolak'ı (13) arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında dalgıçlar, kıyısında ayak izlerine rastlanan gölette arama yapıyor.

Korgan ilçesine bağlı Belalan Mahallesi Absut Yaylası'na dün sabah küçükbaş hayvanları otlatmaya giden Emirhan Dolak'tan haber alamayan yakınları, ihbarda bulundu. Bunun üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında Dolak'ın hayvan otlatmak için gittiği bölgedeki göletin kenarında ayak izleri tespit edildi. Emirhan Dolak'ın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, su yüzeyini tarayan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

Bölgede devam eden çalışmalara bugün de AFAD ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama-Kurtarma ekipleri katıldı. Gölete giren dalgıçlar kayıp çocuğu suda ararken, jandarma ile AFAD ekipleri karadaki çalışmalarını sürdürüyor.