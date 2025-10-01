Oltu'da Yaban Keçileri Doğa Tutkunlarının İlgi Odağı Oldu
Erzurum'un Oltu ilçesindeki Damlıca Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda yaban keçileri, doğa yürüyüşü yapan ve fotoğraf çeken doğa severlerin ilgisini çekti. Aile hekiminin dron ile çektiği görüntüler ve sürü halindeki keçiler büyük ilgi uyandırdı.
Oltu Sağlık Grup Başkanlığı'nda görev yapan Aile Hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı, doğa yürüyüşü sırasında yaban keçilerini fark ederek dron ile kayda aldı. Aynı zamanda doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenen Dr. Taşçı, "Trekking yapıyorum ve hobi olarak yaban hayatını fotoğraflıyorum. Damlıca'da yürürken dağ keçilerini görüntüledik. Şu an arkamızdaki dağdan bizleri izliyorlar, biz de onları izliyoruz ve bu anın keyfini çıkarıyoruz. Bu güzellikleri korumak hepimizin sorumluluğu. Tetiğe değil, deklanşöre basmalıyız" dedi. Yoldan geçerken keçileri ilk kez doğal ortamında gören Muhammet İşleyen ise "Oltu'ya giderken yol kenarında keçileri gördük. İlk kez bu kadar yakından izledim. Gerçekten çok etkileyiciydi. Cep telefonumla fotoğraf ve video çektim, bizim için unutulmaz bir anı oldu" diye konuştu.