Erzurum Oltu'da sürüsünü otlatan çobana domuz saldırdı. Saldırı sonucu vücudunun birçok yerinden yara alan çoban hastaneye kaldırıldı.

Oltu'nun Aşağı Çamlı Mahallesinde koyun sürüsünü otlatan çoban Cantürk Akyol'a domuz saldırdı. Akyol, saldırı sonucunda ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Akyol hastanede tedavi altına alındı.

TELEFONLAR KÖYLÜSÜNDEN YARDIM İSTEDİ

Oltu'nun Aşağı Çamlı Mahallesinde Galacuh mevkisinde koyun sürüsünü otlatan Cantürk Akyol'a (28) domuz saldırdı. Cantürk Akyol saldırı sonrasında vücudunun bir çok yerinden yara aldı. Ağır yaralanan çoban telefonla köylüsü olan Engin Ot'tan yardım istedi.

KANLAR İÇİNDE BULDU

Olay yerine gelen Engin Ot, kanlar içinde gördüğü çobanı Oltu Devlet Hastanesinin acil polikliniğe kaldırıldı. İlk tedavisini ardından Cantürk Akyol Erzurum Şehir Hastahanesine sevk edildi.