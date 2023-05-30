Siirt'te bir okulda dört gün mahsur kaldığı belirtilen yaralı güvercin, çalışanlar tarafından kurtarıldı.

Okulda mahsur kalan güvercin çalışanlar tarafından kurtarıldı

SİİRT - Siirt'te bir okulda dört gün mahsur kaldığı belirtilen yaralı güvercin, çalışanlar tarafından kurtarıldı.

Siirt'in Tillo ilçesinde bulunan Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesinde 4 gündür kapalı alanda mahsur kalan güvercini çalışanlar uzun uğraşlar neticesinde kurtararak doğaya bıraktı. Güvercinin okula 4 gün önce girdiği ve burada kapalı alanda mahsur kaldığını belirten Cemil Beydoğan, "Kendini yüksek pencerelere vura vura yara almış. Şu anda Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi çalışanları olarak 1 saatlik uğraş sonucu kurtardık. Yarasını temizleyip tedavisini yaptık. Kuşu tekrar doğaya bırakacağız" dedi.