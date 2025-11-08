Haberler

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı
İzmir'deki Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde 10 Kasım töreninde öğrencilerin 'Andımız'ı okuması gerginliğe yol açtı. Okul müdürü sahneye çıkarak öğrencileri susturmaya çalışırken, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

  • İzmir'deki Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde 8 Kasım'da düzenlenen Atatürk'ü anma töreninde bazı öğrenciler 2013 yılından bu yana okullarda okunmayan 'Andımız'ı okumaya başladı.
  • Okul müdürü öğrencilerin 'Andımız' okumasını durdurmak için sahneye çıktı.
  • Tören salonunda kısa süreli gerginlik yaşandı ve görüntüler sosyal medyada yayılarak tartışmalara yol açtı.

10 Kasım'ın ara tatile denk gelmesi nedeniyle Atatürk'ü anma törenleri bu yıl 8 Kasım'da gerçekleştirildi. Türkiye genelinde öğrenciler, Atatürk'e duydukları sevgi ve saygıyı dile getirirken İzmir'deki Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde dikkat çeken bir olay yaşandı.

ÖĞRENCİLER ANDIMIZI OKUDU AMA...

Törende İstiklal Marşı'nın ardından bazı öğrenciler 2013 yılından bu yana okullarda okunmayan "Andımızı" okumaya başladı. Öğrencilerin bu davranışına tepki gösteren okul müdürü ise sahneye çıkarak okumayı durdurmak istedi.

GÖRÜNTÜ KISA SÜREDE YAYILDI

O anlar tören salonunda kısa süreli gerginliğe neden olurken, görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, eğitim kurumlarında 'Andımız'ın okunmasına ilişkin farklı görüşlerle tartışmaya katıldı.

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Andımız seni niye rahatsız ediyor Arap ?

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Müdür senin yerin Konya oraya taşın

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArtist Moruk:

Sende selaniğe olmadı tapınağınızın bir köşesine çadır kur siddimin kalıntıları

yanıt0
yanıt3
Haber YorumlarıHalit:

canı sıkılan okusun sonra curcuna niye olur derler her şeyin yeri ayrıdır

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Andımız diye bir şey kalmadı istiklal marşı neyimize yetmiyor

yanıt20
yanıt15
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

niye kalmadı niye kaldırıldı sebebinide açıklar mısınız çünkü türklük kelimesi geçiyor diye değil mi :)

yanıt3
yanıt1
Haber Yorumlarıtt:

Ayrışma türk kurt ayrismasi bu tohum 100yil önce ekildi başörtüsü yasağı din yasağı bu tohumda ekildi büyüdü pkk terör örgütü fetö terör örgütü olara büyüdü malesef bu tohum bilerek ekildi . İyi lider atığı adımı ölçer tartar i yüzden kimse fatih sultan Mehmet olanaz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıDeniz:

Nûh dedi ki: “Rabbim! Yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir bile bırakma!”Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; yalnız ahlâksız, nankör (insanlar) doğururlar (yetiştirirler).»

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Bilge:

çıplak ve ayyaşlar şehri izmir…

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
