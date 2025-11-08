Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

10 Kasım'ın ara tatile denk gelmesi nedeniyle Atatürk'ü anma törenleri bu yıl 8 Kasım'da gerçekleştirildi. Türkiye genelinde öğrenciler, Atatürk'e duydukları sevgi ve saygıyı dile getirirken İzmir'deki Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde dikkat çeken bir olay yaşandı.

ÖĞRENCİLER ANDIMIZI OKUDU AMA...

Törende İstiklal Marşı'nın ardından bazı öğrenciler 2013 yılından bu yana okullarda okunmayan "Andımızı" okumaya başladı. Öğrencilerin bu davranışına tepki gösteren okul müdürü ise sahneye çıkarak okumayı durdurmak istedi.

GÖRÜNTÜ KISA SÜREDE YAYILDI

O anlar tören salonunda kısa süreli gerginliğe neden olurken, görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, eğitim kurumlarında 'Andımız'ın okunmasına ilişkin farklı görüşlerle tartışmaya katıldı.